Maltempo: crolla tratto di strada nel palermitano

(ANSA) - CACCAMO, 08 NOV - Il maltempo sta creando nuovi danni in provincia di Palermo. A Caccamo le piogge intense hanno causato il cedimento di un tratto di strada nella zona medievale del borgo nella zona di Sant'Orsola. Fortunatamente al momento del crollo la via e la strada sottostante non erano molto trafficate e non sin registrano danni a persone. Paura per alcuni residenti nella zona, che hanno avvertito i carabinieri e la protezione civile comunale. (ANSA).