Mafia: Vallone (Dia), core business attuale è riciclaggio

(ANSA) - PALERMO, 08 NOV - "Il riciclaggio, in questo momento, è il core business delle mafie insieme alla droga.

Nell'ultima nostra semestrale abbiamo registrato solo due delitti di mafia in sei mesi. Questo dimostra che le mafie hanno messo i kalashnikov nel cassetto e si dedicano a quello che è il loro vero core business: fare affari reinvestendo nel circuito dell'economia i fondi raccolti dal traffico di stupefacenti". Lo ha detto Maurizio Vallone, direttore nazionale della Dia, a Palermo per inaugurare Antimafia Itinerante nel carcere Ucciardone di Palermo. "Bisogna vigilare - ha aggiunto Vallone - perché non un solo euro del Recovery fund possa finire alle organizzazioni mafiose". (ANSA).