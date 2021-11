Tentativo omicidio a Cinisi, arrestato altro indagato

(ANSA) - CINISI, 06 NOV - I carabinieri hanno arrestato Calogero Grispo, 22 anni, per il tentativo di omicidio avvenuto a Cinisi la notte del 10 ottobre scorso nei confronti dei fratelli Roberto e Emanuel Bozzo, di 23 e 21 anni. I militari della compagnia di Carini hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Palermo su richiesta della Procura. L'indagato avrebbe preso parte con Vincenzo Carlo Darrica, 19 anni, già in carcere, al duplice tentativo di omicidio avvenuto in Corso Umberto I, nei pressi di un distributore di carburanti. Grispo avrebbe guidato l'auto in cui si trovava Darrica.

I reati contestati sono tentativo di omicidio aggravato e premeditato, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione. In base alla ricostruzione del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e del sostituto Chiara Capoluongo, il tentativo di omicidio sarebbe avvenuto dopo una rissa tra due ragazze (l'attuale fidanzata di Darrica e la sua ex, imparentata con i Bozzo). (ANSA).