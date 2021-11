La comunità di Mazara e la guerra per l'oro rosso

Centoquarant’anni dopo I Malavoglia del modernissimo Giovanni Verga, c’è ancora una comunità che lotta per sopravvivere provando a difendere l’unica fonte di sostentamento che conosce: l’oro rosso ovvero il gambero che si pesca davanti al golfo della Sirte, in acque libiche, e che è indelebilmente associato al nome di Mazara del Vallo.

La vita e la storia di questa comunità di pescatori ha incrociato da tempo, da almeno 60 anni, la grande Storia con la S maiuscola che, come è, noto non fa sconti: dall’ascesa al potere di Mu’ammar Gheddafi nel 1969 in Libia alle cosiddette primavere arabe del 2010-11, dai missili libici contro Lampedusa del 1986 alle ondate migratorie attraverso il Mediterraneo che hanno avuto e hanno la Libia come piattaforma privilegiata di partenza e la Sicilia come terra di sbarco.

In mezzo a questa complessa dinamica geopolitica, tra pigrizie diplomatiche e tentativi di risposta al fenomeno, tutti più o meno falliti o comunque insufficienti nonostante i nomi evocativi (da Mare Nostrum a Sophia, Triton e Themis), sono rimasti intrappolati anche loro, i pescatori di Mazara del Vallo, testimoni, come ci spiegano Giuseppe Ciulla e Catia Catania in ‘La Cala’, di come sia impossibile credere che il mare possa tenere lontani due mondi bagnati dalle stesse acque.

Il libro, pubblicato da Bompiani Munizioni, la collana diretta da Roberto Saviano, non è soltanto la storia di 18 pescatori sequestrati e tenuti prigionieri dal generale Khalifa Haftar per circa quattro mesi, dal primo settembre al 20 dicembre 2020. È anche la storia esemplare del legame di una comunità, dei rapporti madre-figlio, e un vivido e spaventoso spaccato di uno dei luoghi più oscuri e colpevolmente dimenticati della vicenda migratoria: quelle le prigioni libiche che spesso, con semplificazione giornalistica ma non senza ragione, vengono definite lager. E’ lì (e non in un posto dove ‘sono trattati bene’ come riferiscono le note ufficiali) che finiscono i pescatori e tra questi Piero Marrone, capitano del Medinea, uno dei pescherecci sequestrati. Con i suoi compagni ha subito minacce e violenze, ha dovuto sopportare e metabolizzare il sadismo delle finte esecuzioni, quelle mitragliate sparate verso il cielo mentre i pescatori sono rivolti di spalle e, ogni volta che vengono spostati da un carcere all’altro, si aspettano il peggio. A dirigere queste manovre dell’orrore è un uomo, un aguzzino, che i pescatori riconoscono in un reportage francese sul carcere di El Kuefia a Bengasi: Bashir Al Jani, un fantasma per le autorità italiane, che al rientro in Italia mostrano ai pescatori siciliani diverse fotografia, nessuna delle quali era però quella del capo delle guardie di El Kuefia.

In mezzo a tanta angoscia, dolore e capacità di resistenza (il caso di Michele, capitano del secondo peschereccio, Antartide, sopravvissuto per miracolo: ‘Può pure morire, in ospedale non ci va’, dice una guardia), c’è anche la forza, l’amore e la testardaggine di chi è rimasto a terra: Rosetta Ingargiola, la madre di Pietro, 73 anni, una specie di signora Ryan del Mediterraneo in tempo di pace (ha già perso un figlio in mare, il marito è morto per una fibrosi polmonare quasi 40 anni prima), guida il drappello di donne che lotta per la liberazione dei pescatori arrivando fino a incatenarsi davanti a Montecitorio visto che ‘ormai è diventata una questione diplomatica’ come aveva detto un rappresentante della Marina quando era chiaro che non sarebbe stato più possibile alcun salvataggio del gruppo di pescatori sequestrati con una vera e propria azione di guerra. E nonostante il fatto che, tra tanti negoziati e accordi su gas, infrastrutture, petrolio, non ci sia quello sulla pesca da quando nel 2005 la Libia ha proclamato una zona di protezione dedicata che è anche da allora una formidabile e semplice arma di ricatto da usare ogni volta che la Libia ne avverta la necessità.

Sarà in prima fila sul molo a Mazara il 20 dicembre, in una mattina di scirocco e pioggia battente ad accogliere il rientro del Medinea e dell’Antartide. Rientro provvisorio: perché i mazaresi, come recita l’ultimo capitolo della Cala, 'partiranno sempre'.