Consegnati Premi Navarro, riconoscimento anche a Nuccio Fava

(ANSA) - PALERMO, 06 NOV - Il XII Premio Internazionale Navarro, ideato e coordinato da Enzo Randazzo, scrittore e Presidente Lions, l'associazione che promuove l'iniziativa, si è svolto stamane a Sambuca di Sicilia, il paese natale dello scrittore Emanuele Navarro della Miraglia che fu tra i protagonisti del verismo siciliano. In concomitanza con la cerimonia si è tenuto anche il quinto Convegno di Studi Navarriani, con la partecipazione di studenti, docenti e letterati. Per celebrare i Navarro, il padre Vincenzo, anche lui intellettuale e scrittore, e il figlio Emanuele nei luoghi in cui vissero, la manifestazione si è svolta nei locali della Banca Sicana dove ha sede la Biblioteca Navarriana.

Premi speciali sono andati a Nuccio Fava già direttore del TG1 e del TG3, per la sua brillante carriera giornalistica e per la sua passione civile, alla scrittrice italo-americana Marcella Nardi per l'impulso innovativo dato al genere Giallo - Legal thriller, alla scrittrice italo- argentina Maria Josefina Cerutti, per Vino Amaro, storia emblematica sull'emigrazione italiana e sull'ingiustizia della dittatura argentina. Un Premio per l'impegno socio umanitario è andato anche a Grazia Giammusso, vicesindaco di Caltanissetta e a Calogero Catanzaro, presidente dell'associazione Vigili del fuoco in congedo di Sciacca. Un riconoscimento speciale all'editore Natale Gianfranco, per l'impegno profuso nella valorizzazione della cultura siciliana, a Francesco Pira per l'intelligente sostegno alle vittime del cyberbullismo, del sexting, del revenge porn, del cutting, delle fake news, della violenza e a Raimondo Moncada per la capacità di riflettere con umorismo su profonde tematiche esistenziali. (ANSA).