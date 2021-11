Uomo trovato morto in garage a casa, aveva ferita alla gola

(ANSA) - PALERMO, 05 NOV - Un uomo di 89 anni, Francesco Lauriano, di Partinico è stato trovato morto nel garage di casa, in via Marconi. Aveva una ferita al collo da arma da taglio.

L'uomo, che aveva una compagna coetanea, era riverso a terra vicino alla sua auto, una Fiat Punto Grigia, Gli occhiali erano a terra. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Partinico. Si indaga per omicidio.

Il cadavere, che in parte sporgeva fuori dal garage, è stato notato da alcuni passanti. (ANSA).