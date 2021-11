Rapine in villa e furti bancomat, 4 arresti a Trapani

I carabinieri del nucleo investigativo di Trapani e della compagnia di Alcamo, con lo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di cinque persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine con sequestri di persona e furti ai bancomat. I militari hanno anche denunciato 8 persone, di cui una deceduta. Quattro gli arrestati - tre in carcere e uno ai domiciliari - a uno è stato imposto invece l'obbligo di dimora. L'operazione è scattata dopo una serie di furti di bancomat e rapine in villa anche violente con sequestro di persona. La banda è accusata di 4 furti, di cui 2 consumati, a sportelli Atm e di 3 violente rapine in abitazione con sequestro di persona, di cui una tentata, avvenute a Custonaci, Erice Casa Santa e in Contrada Rilievo. I colpi, secondo una stima, avrebbero fruttato denaro e beni per un milione e mezzo di euro. Tra le cose trafugate anche una pistola calibro 38. Dalle intercettazioni i carabinieri hanno appreso come il gruppo programmasse i colpi nei minimi particolari con numerosi sopralluoghi, pedinamenti delle vittime, e l'utilizzo di modernissime apparecchiature elettroniche come telecamere sugli obiettivi designati e finanche Gps sui veicoli delle vittime. Per portare via i bancomat di uffici postali e banche praticavano dei fori sulle pareti di edifici adiacenti e portavano l'Atm con un flex.

Per le rapine in villa e i furti di bancomat nel trapanese, sono stati portati in carcere Pio Cappelli, 45 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Trapani, Pietro Tranchida, 25 anni, Baldassare Grassa, 52 anni. Sono tutti trapanesi, tranne Grassa, originario di Salemi. Agli arresti domiciliari è Giuseppe Culcasi, 37 anni. Obbligo di dimora per Antonino La Russa, 43 anni. Entrambi sono nati a Trapani.