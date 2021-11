Alimentare: nasce piattaforma 'Ciaogelato.com'

(ANSA) - PALERMO, 05 NOV - Nasce a Palermo CiaoGelato.com, una piattaforma in cui domanda e offerta si incontrano dando vita a nuove possibilità di vendita-acquisto on line di prodotti di pasticceria. Un modo per soddisfare la voglia di dolce o gelato con un click. "CiaoGelato.com, creata da un gruppo di imprenditori radicati nel territorio e con lunga esperienza nel mondo della gelateria e pasticceria - si legge in una nota - è il punto di riferimento digitale per chi intende vendere e acquistare un dolce artigianale direttamente online permettendo a quanti non possono o non vogliono muoversi da casa, di raggiungere comunque, attraverso il pc o lo smartphone, la propria pasticceria o gelateria di fiducia, ricevendo l'ordine comodamente a domicilio". La piattaforma, inoltre, consente a gelaterie e pasticcerie di avere a disposizione strumenti innovativi utili per la loro attività e al passo con le nuove esigenze dei consumatori. L'emergenza generata dalla pandemia, infatti, ha modificato le abitudini di acquisto. La voglia di consegna di dolci e gelati a casa è forte e "CiaoGelato.com" punta ad intercettare un mercato che è in grande espansione. Con un duplice obiettivo: soddisfare una richiesta crescente da parte dei consumatori e aiutare ed incentivare gelaterie e pasticcerie ad essere sempre più presenti ed attivi nel mondo digitale. "La nostra non è solo una piattaforma che si occupa di delivery - spiega Duilio Di Gaetano, co-founder CiaoGelato.com - ma nasce da un dettagliato studio di settore. In Italia ci sono 39 mila partite Iva col codice Ateco 'gelaterie e pasticcerie' e non ci sono delivery dedicati. Il nostro obiettivo è quello di creare una community che possa usufruire di CiaoGelato.com e digitalizzare un settore che è rimasto un po' indietro in questa corsa all'innovazione aiutandolo e sostenendolo dopo che, a causa della pandemia, ha visto ridursi il volume di affari".

