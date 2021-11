Musica: Dido and Aeneas di Purcell al Massimo di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 03 NOV - Dido and Aeneas, opera tragica in tre atti di Henry Purcell, su libretto di Nahum Tate, capolavoro assoluto del melodramma britannico, debutta venerdì 5 novembre alle 20.00 al Teatro Massimo di Palermo nel nuovo allestimento che vede sul podio dell'Orchestra il direttore musicale onorario Gabriele Ferro. La regia è di Lorenzo Amato, le scene e i costumi sono di Justin Arienti, regista assistente e azioni mimiche Danilo Rubeca, luci Vincenzo Raponi, Maestro del Coro Ciro Visco. A interpretare Dido (o Elissa), regina di Cartagine, il soprano Deniz Uzun, mentre Belinda, sua sorella, è il soprano Francesca Aspromonte; il mezzosoprano Adriana Di Paola è la maga che insieme a le streghe interpretate da Shakèd Bar (mezzosoprano) e Rosa Bove (mezzosoprano) fa naufragare l'amore di Dido ed Aeneas, il principe troiano interpretato da Mauro Borgioni. Orchestra e Coro del Teatro Massimo.

Scritta negli anni ottanta del Seicento per lo spettacolo conclusivo di una scuola per giovani gentildonne di Chelsea, l'opera più celebre di Henry Purcell, racconta l'amore impossibile tra il principe troiano Enea e la regina di Cartagine, Didone. Al centro dell'opera il confronto tutto al femminile tra due gruppi: quello della corte di Didone, e quello delle streghe, guidate dalla perfida Maga. L'amore di Dido ed Aeneas (personaggio ben poco eroico, nel libretto scritto da Nahum Tate ispirandosi all'Eneide di Virgilio) passa in secondo piano rispetto alla lotta senza quartiere che la Maga rivolge contro la regina di Cartagine.

Sul podio dell'Orchestra il Maestro Gabriele Ferro, che dopo essere stato per tanti anni il direttore musicale del Teatro Massimo ne è diventato direttore musicale onorario e che per Dido and Aeneas ha operato una lettura non tradizionale, attingendo alla sua vastissima conoscenza del repertorio musicale, che a partire dal barocco lo ha portato a dirigere la musica di ogni epoca, fino ad oggi.

L'opera sarà trasmessa venerdì 5 novembre in diretta streaming dalle 20.00, sulla web tv del Teatro Massimo.