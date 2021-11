Maltempo: Asi lancia raccolta fondi per Catania

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Associazioni sportive e sociali italiane (Asi) ha deciso di lanciare una raccolta fondi in favore delle associazioni sportive affiliate del Catanese colpito , da una disastrosa alluvione.

"Quella dello sport è una comunità che si riconosce nei valori della solidarietà. Per questo, la struttura centrale di Asi - ha spiegato il presidente, Claudio Barbaro - non poteva rimanere insensibile alle problematiche delle associazioni sportive dei comuni colpiti: un mondo stremato dall'emergenza pandemica deve, ancora una volta, rimboccarsi le maniche. Per questo abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi che coinvolgerà tutti i nostri associati, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia stessa". La community Asi (e non solo) è chiamata a raccolta per sostenere una parte della propria base, che in questo momento necessita del supporto di tutti. I fondi raccolti - tramite il link https://gofund.me/d2c78973 - saranno convogliati al Comitato provinciale Asi Catania. (ANSA).