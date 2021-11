Avrebbe avvelenato il marito, pm chiede 30 anni

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il pm ha chiesto 30 anni di reclusione per Loredana Graziano la donna di Termini Imerese accusata di avere avvelenato il marito il pizzaiolo Sebastiano Rosella Musico morto il 22 gennaio del 2019 a soli 40 anni.

Sembrava infarto, ma i familiari non si sono mai rassegnati.

Secondo le indagini dei carabinieri di Termini Imerese e le perizie tossicologiche l'uomo sarebbe stato ucciso con un potente veleno. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al giudice Veleria Gioeli. I familiari di Sebastiano Rosselli Musico presenti in aula difesi dagli avvocati Salvatore De Lisi e Salvatore Sansone si sono costituiti parte civile. La prossima udienza a febbraio. (ANSA).