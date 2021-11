Arte: Mostra Purification oggetto di lezioni universitarie

(ANSA) - PALERMO, 03 NOV - La mostra Purification, ideata dalla Fondazione Federico II insieme al massimo esponente mondiale della videoarte Bill Viola, è diventata oggetto di studio dei percorsi didattici di due corsi di laurea dell'Università di Palermo con particolare attenzione al dialogo tra antico e contemporaneo.

All'interno della mostra allestita presso le Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale, si sono tenute infatti due lezioni sul campo per novanta giovani studenti del corso di laurea magistrale in Storia dell'arte e del corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università con i docenti del Dipartimento Culture e Società. Presenti ad una lezione anche il presidente della Fondazione Federico II, Gianfranco Miccichè e il direttore generale della Fondazione Patrizia Monterosso. "Il fatto che Purification diventi oggetto di approfondimento per i giovani studenti universitari - dice il Presidente Miccichè - per noi è motivo di orgoglio e significa che abbiamo intrapreso la direzione giusta. Siamo soddisfatti anche perché Purification non è una mostra preconfezionata ma pensata dalla Fondazione con uno dei massimi esponenti al mondo della videoarte. Ringrazio i docenti e gli studenti per l'interesse mostrato che esalta la costante collaborazione tra Università e Fondazione".

"La mostra - aggiunge iPatrizia Monterosso - si conferma come evento culturale aperto anche ad approfondimenti da parte di studenti universitari. L'interesse suscitato è la conferma che le mostre non debbano essere mere esposizioni ma eventi culturali. Un'occasione per porre l'attenzione sulla contaminazione tra antico e contemporaneo oltre che sul ruolo della tecnologia a supporto dell'arte. Le lezioni sul campo rappresentano un'ulteriore esperienza condivisa nel rapporto ormai costante tra Fondazione e Università".

"È stata un'utilissima occasione di confronto e di studio - commenta Pierfrancesco Palazzotto - per gli allievi del corso di Laurea Magistrale in Storia dell'Arte dell'Università degli Studi di Palermo che ho l'onore di presiedere". (ANSA).