Panettone del liparota Cappelli vince concorso pasticceria

(ANSA) - PALERMO, 02 NOV - Ancora successi per il pasticcere-panettiere "eolian-svizzero" Pietro Cappelli. Si è aggiudicato il primo posto con il panettone con gli aromi della "Sua Pirrera", borgata di Lipari, al campionato nazionale dei panettieri e pasticceri che ha avuto luogo nella città di Bulle (Svizzera Francese). Circa 500 i partecipati con 1300 prodotti fatti gustare alla qualificata giuria. E anche in questa edizione il panettone di Cappelli al gusto del mandarino di Lipari è stato definito il piu' buono della Svizzera, ottenendo 100 punti, il massimo come punteggio. Ha anche conseguito premi speciali. Complessivamente 5 medaglie d'oro, una d'argento e anche di bronzo tra panettone e colombe. Pietro Cappelli con la sua famiglia vive a San Gallo dove gestisce una pasticceria-panetteria. (ANSA).