Droga: blitz dei carabinieri in piazza di spaccio a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 02 NOV - Operazione dei carabinieri alle prime ore dell'alba in via Algeri, zona nord di Siracusa, una delle piazze di spaccio del capoluogo. Decine di militari del comando provinciale con la collaborazione dei militari del Nucleo cinofili ed un elicottero del nucleo di Catania, con i vigili del fuoco, hanno effettuato un blitz in due palazzine: perquisizioni e controlli negli appartamenti e sui terrazzi, dove sono state trovate numerose gabbie di colombi. Decine le persone controllate. Gli uomini del reparto operativo, al comando del tenente colonnello Raffaele Ruocco, hanno trovato un'arma e della sostanza stupefacente. Un provvedimento potrebbe scattare nei confronti di due uomini. (ANSA).