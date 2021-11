A Striscia la notizia arrivano Friscia e Lipari, palermitani Doc

(ANSA) - PALERMO, 02 NOV - Uno si definisce "arancina" e l'altro "sfincione", a volere sottolineare il loro essere palermitani Doc. Saranno Roberto Lipari e Sergio Friscia a condurre da mercoledì 3 novembre per oltre un mese (fino all'11 dicembre) "Striscia la notizia", il tg satirico di Canale 5. Una coppia esilarante di comici "Made in Sicily" che promette di far sorridere il pubblico, com'è nello stile della trasmissione, ma anche di far riflettere. "La satira è importante, deve essere leggera - spiegano i due conduttori - ma deve anche far riflettere. Ad esempio non riusciremo mai a superare, con tutte le nostre forze, le vette di comicità che si raggiungono in Parlamento. Come è avvenuto in questi giorni con il ddl Zan, quando abbiamo assistito a vere e proprie scene di cabaret accompagnate da applausi e ovazioni".

Non si tratta di un debutto per Sergio Friscia, da 10 anni inviato del Tg satirico e già lo scorso anno alla guida di "Striscia la Notizia" insieme con un altro comico palermitano, Salvatore Ficarra, mentre dal 2019 Roberto Lipari è un inviato fisso del programma. Una coppia del tutto inedita, dunque, che darà il cambio a quella composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. "Abbiamo lavorato insieme nel film Tuttoapposto - racconta Friscia -. Lì ci siamo amati. Ho visto crescere Roberto, quando ho fatto il mio primo spettacolo lui era ancora un bambino. Abbiamo due comicità diverse, ma nessuno dei due farà la spalla all'altro: ci passeremo la palla e ci divertiremo insieme".

Per Roberto Lipari, cabarettista entrato nella squadra di Zelig, la conduzione del tg satirico è una prima assoluta.

"Tutta l'ansia - dice - svanisce subito non appena ti trovi dietro quel tavolo. Ormai si è arrivati ad un punto tale che non si può dire più nulla su tanti temi, ma proprio la mancanza di censure è la forza che ha permesso una vita così lunga a un programma dissacrante come Striscia".

Prima di concludere l'intervista i due comici mandano un saluto alla storica inviata di Striscia la Notizia dalla Sicilia Stefania Petyx, anche lei palermitana. "A Stefania dovrebbero fare una statua - spiegano - perché lei anche ad agosto va a Mondello sotto il sole con l'impermeabile giallo". (ANSA).