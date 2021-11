Sorelle video influencer vincono concorso Bella Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 01 NOV - Isabella e Antonella Lo Franco si sono aggiudicate il primo posto del contest "video influencer di Bella Sicilia". Le due sorelle originarie di Misilmeri, in Provincia di Palermo, hanno scelto raccontare nel loro video l'itinerario dell'Halaesa fermandosi nei comuni di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Pettineo e Castel di Lucio. Isabella e Antonella che sui social di Facebook e Instagram hanno un profilo unico con il nome di "Sisters made in Sicily", approfittando di una bella giornata hanno deciso di registrare il loro video amatoriale tra i paesaggi e i monumenti della Fiumara d'Arte, dalla spiaggia di Castel di Tusa alle ceramiche di Santo Stefano di Camastra e poi la famosa Piramide del 38° Parallelo di Motta d'Affermo, gli Ulivi di Pettineo per finire al Labirinto di Arianna di Castel di Lucio. Tanti i commenti di apprezzamento sui social ma soprattutto tante le visualizzazioni ben 25.602.

Il secondo posto del video influencer di Bella Sicilia è di Alessia Schiffer la ragazza di Hettlingen - Svizzera che trovandosi in ferie e attratta dai tanti paesi proposti nella road map di Bella Sicilia ha realizzato il proprio video tra i Comuni di Savoca, con degustazione della granita siciliana nel famoso Bar Vitelli e poi nel Comune di Montalbano Elicona con visita al Castello e degustazione dei prodotti enogastronomici dei Nebrodi. Alessia ha ottenuto 15.640 visualizzazioni. Il terzo posto è stato conquistato dai ragazzi del Servizio Civile Universale del Comune di Gangi in provincia di Palermo con il progetto "Isola dei Tesori", i giovani gangitani hanno trasportato i telespettatori tra le viuzze del centro storico del paese con tappa al Duomo, al Palazzo Bongiorno e al Museo Pinacoteca di Gianbecchina ottenendo 14.946 visualizzazioni e generando quindi una ottima promozione gratuita per il loro bellissimo borgo. (ANSA).