Festival Letteratura Migrati, conclusa edizione al femminile

(ANSA) - PALERMO, 01 NOV - Si è concluso ieri con la scrittrice francese Ingrid Seyman e il suo ultimo romanzo, La piccola conformista edito da Sellerio, la VII edizione del Festival delle Letterature Migranti. Una rassegna declinata per la prima volta esclusivamente al femminile e che ha ospitato oltre 30 tra le maggiori autrici del momento, riflettendo sulla scrittura femminile e aprendo il confronto sui temi fondamentali di genere e generazione, sulla crisi ambientale e sul distanziamento, le tecnologie e la condivisione. Tra le protagoniste della giornata di chiusura: Giulia Caminito, vincitrice del premio Campiello con L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), l'Israeliana Gila Almagor con L'estate di Aviha (Acquario), e l'autrice gender americana J.E. Sady Doyle con Il mostruoso femminile (Tlon). "La scelta di declinare al femminile l'edizione di quest'anno - ha detto il direttore artistico del Festival Davide Camarrone - ci ha permesso di gettare uno sguardo del tutto inedito sul Contemporaneo. Questo secondo appuntamento dell'era pandemica, dedicato al "Corpo condiviso", dopo l'edizione online dello scorso anno su "Oasi e deserti", prelude ad un terzo importante traguardo di riflessione. Abbiamo ipotizzato un lead per l'ottava edizione, "La città futura". Non solo un omaggio ad Antonio Gramsci ma anche e soprattutto un modo per metterci di fronte al cambiamento profondo che riguarda il nostro paese e l'intero pianeta. In questi giorni, i grandi della Terra si sono incontrati a Roma per discutere del futuro comune e pur dinanzi all'evidenza del disastro hanno mantenuto profondi dissidi. I gravi eventi climatici in Sicilia orientale ci richiamano a nuove e urgenti responsabilità culturali. Dobbiamo riflettere su come la società nel corso del Novecento si è organizzata in grandi insostenibili metropoli e sui modi di convivenza e sviluppo. Tutto questo, insieme ai cambiamenti occorsi in questi ultimi 20 mesi, sollecita artisti e letterati, autentiche coscienze dei popoli. Appuntamento all'ottobre 2022, con la prossima edizione del Festival". (ANSA).