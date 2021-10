Sicilia: Turano, con Distretti rafforzare brand regione

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 31 OTT - "In questa edizione di "Blue Sea Land" abbiamo celebrato il successo di un'idea: quella delle imprese di filiera che si raccolgono nei Distretti produttivi". Lo ha detto l'Assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano nell'ambito della X edizione di 'Blue Sea Land'. "Il Distretto della pesca Cosvap di Mazara del Vallo in questo senso è stato un antesignano, ma oggi con i 23 Distretti riconosciuti dalla Regione abbiamo in campo un importante strumento di sviluppo e crescita per l'economia siciliana che intendiamo sostenere nel campo della formazione, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, ha detto ancora Turano. L'obiettivo è quello di sostenere e rafforzare il brand Sicilia in diversi settori e di avere delle importanti ricadute in campo occupazionale ed economico" ha concluso Turano. Lo stand allestito in piazza Mokarta rimarrà aperto al pubblico sino a stasera. (ANSA).