Pesca: concluso Blue Sea Land, bilancio positivo

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 31 OTT - Diciassette delegazioni in presenza, 10 collegate in remoto (per la prima volta alcuni Paesi dell'Asia), 6 ambasciatori e 2 Ministri (Ghana e Mauritania) a Mazara del Vallo. Sono questi alcuni numeri della X edizione di 'Blue Sea Land' che si è conclusa oggi a Mazara del Vallo. A illustrare i risultati di quest'edizione - la prima in presenza dopo il periodo di pandemia Covid-19 - è stato il Presidente del Distretto Cosvap Nino Carlino che ha incontrato la stampa insieme all'Assessore regionale alla pesca Toni Scilla. "Posso confermare che l'XI edizione sarà realizzata sempre a Mazara del Vallo - ha detto Carlino - questa manifestazione fa oramai parte della storia di questa città.

Siamo soddisfatti di come è riuscita questa edizione, nonostante le difficoltà registrate a causa dei tempi e disposizioni dettati dall'andamento della pandemia".

Nel bilancio conclusivo di questa edizione ci sono anche 30 show cooking, 2 protocolli sottoscritti e trattative economiche avviate con Egitto, Tunisia, Costa d'Avorio, Mauritania, Angola e Uganda. "L'internazionalizzazione è la nuova prospettiva di "Blue Sea Land" già sperimentata in questi anni ma che nelle prossime edizioni deve essere sempre più valorizzata - ha detto l'Assessore alla pesca in Sicilia Toni Scilla - in questo percorso c'è l'impegno del Governo regionale a continuare a supportare l'iniziativa". (ANSA).