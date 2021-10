Maltempo: crolla casa disabitata a Carlentini

(ANSA) - SIRACUSA, 31 OTT - E' crollata una casa disabitata che si trova nel centro cittadino a Carlentini, nel Siracusano.

Le macerie sono finite addosso a un'auto parcheggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per togliere il mezzo e i detriti dalla strada e mettere in sicurezza l'immobile. "Stiamo attenzionando anche altri immobili perché nel centro storico ci sono tanti immobili fatiscenti - spiega il sindaco di Carlentini, Salvatore Stefio -. Stiamo facendo una ricognizione, ma si deve intervenire in danno dei proprietari che già abbiamo diffidato più volte a mettere in sicurezza e demolire.

Fortunatamente sono tutte disabitate".

In ginocchio molte aziende. l"Le attività produttive che stavano ancora cercando di riprendersi dall'alluvione del 2018, e che ancora attendono gli aiuti dallo Stato, così rischiano di chiudere. Abbiamo bisogno di fatti, non di impegni". E Stefio rilancia: "Se loro non sono capaci possono nominare me commissario. Penso io faccio ai progetti per far arrivare i soldi. E' una situazione assurda, non più tollerabile. Sono finiti i tempi delle passerelle. Ancora stiamo facendo una ricognizione, ma le aziende sono in ginocchio, le attività chiuderanno". (ANSA).