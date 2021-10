Db: cabina regia e nuovo simbolo per movimento Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Nominata all'unanimità dalla direzione regionale del movimento DiventeràBellissima, su proposta del presidente Nello Musumeci, una cabina di regia regionale composta da Alessandro Aricò, Giorgio Assenza e Giusi Savarino, con quest'ultima designata portavoce. Presentato nel corso della direzione, che si è svolta a Palermo, il nuovo simbolo del movimento.

"Apriamo oggi una fase di rilancio del movimento, che gratifichi i dirigenti dei territori dove più è cresciuto e stimoli quei territori ancora da valorizzare, portandoci alle prossime elezioni con una rappresentanza diffusa e attenta", dice Giusi Savarino.

"Abbiamo già dimostrato di essere una forza politica radicata nel territorio che, tranne rare eccezioni, viaggia a due cifre non solo nei sondaggi ma anche nelle elezioni amministrative celebrate in questi due anni - aggiunge - Ringrazio la direzione e il presidente Musumeci per l'incarico regionale prestigioso che tornerò a rivestire, con lo stesso entusiasmo in cui nacque il movimento e lo portammo al suo primo congresso. E una consapevolezza in più: #diventeràbellissima è forza di governo capace ed è determinante per far vincere il centrodestra in Sicilia". (ANSA).