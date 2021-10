Danza: in cartellone Massimo Palermo anche quattro balletti

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Nel nuovo cartellone del Teatro Massimo di Palermo un posto rilevante è riservato alla danza: quattro spettacoli da dicembre alla prossima estate. Il 19 dicembre va in scena "Romeo e Giulietta" di Sergej Prokofiev, già proposto in streaming durante la chiusura e adesso dal vivo.

La coreografia è del direttore del corpo di ballo, Davide Bombana, che ha scelto di dedicare il balletto all'uccisione dei due fidanzati sul ponte di Sarajevo, durante la guerra dei Balcani del 1993. Bombana, che è stato primo ballerino alla Scala di Milano, è stato invitato al Teatro di Sarajevo a metterlo in scena a novembre. Nell'aprile 2022 il coreografo metterà in scena "Le relazioni pericolose" con musiche di Rameau e Fahndrich, ispirato al celebre romanzo di de Laclos, un impianto barocco in un 700 astratto moderno, con l'Etoile ospite proveniente da Vienna Maria Yakovleva.

Bombana è a Palermo da poco più di un anno e il Corpo di ballo è senz'altro molto cresciuto. Prova ne sia che nel Concerto di Capodanno 2022 a Venezia, la compagine del Massimo è stata invitata a danzare alla Fenice. Ma non c'è dubbio che la danza resti la cenerentola delle arti e che il Ministero assegni agli spettacoli di danza un punteggio molto più basso rispetto alla lirica. E questo ha provocato la chiusura di tutti i corpi di ballo. Restano in vita quelli di Milano, Roma, Napoli e Palermo. "E' il settore più fragile - dice Bombana all'ANSA - ma è sempre stato così, anche ai tempi di Nurejev e Fracci alla Scala, quando il pubblico faceva la coda per giorni interi.

Fortunatamente alcuni soprintendenti, come Giambrone, si sono battuti per la sopravvivenza e la valorizzazione del corpo di ballo. Nel prossimo anno oltre i balletti annunciati, ne faremo un altro per il Giorno della Memoria, il 27 gennaio. Ma sono fiero dei progressi che ha fatto la compagine qui a Palermo, è un bene che i ballerini si esprimano bene nella danza contemporanea e in quella classica. Riproporremo al Teatro di Verdura "Nijinski" nella coreografia di Marco Goecke e infine un vero gioiello: "Le quattro stagioni" di Vivaldi del coreografo catalano Cayetano Soto, uno dei più contesi al mondo." (ANSA).