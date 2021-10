Alimentare: una tedesca alla guida Distretto dolci Sicilia

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 31 OTT - Dall'Emilia alla Germania e ora in Sicilia alla guida del Distretto dei dolci in Sicilia.

E' la storia di Michela Fischer, donna emiliana trasferitasi nell'Isola dopo aver comprato casa a Menfi. La Fischer, oggi in pensione, ha lavorato presso il Ministero delle politiche agricole della Baviera (in Germania) e per 'Cibus' e 'Tutto Food' in Italia e ora guida il neonato Distretto dei dolci in Sicilia, uno dei 13 nuovi istituiti dalla Regione Siciliana. A "Blue Sea Land", che si conclude oggi a Mazara del Vallo, un intero stand in piazza Mokarta è stato dedicato alla vetrina dei 23 Distretti siciliani: 10 c'erano già e sono stati rinnovati e riconosciuti nel 2020, gli altri 13 sono di recentissima istituzione (tra gli altri c'è anche quello dell'olio e 'Sicily 5.0'). Ad allestirlo l'Assessorato regionale alle attività produttive che, insieme a quello dell'agricoltura e pesca, collabora a questa X edizione di "Blue Sea Land".

"Voglio mettere a disposizione di questa terra che mi ha accolto la mia esperienza - ha detto la Fischer - il grande valore è quello di legare i dolci al territorio. In questa direzione la Sicilia ha una marcia in più: quando si parla di cannoli e cassate subito si pensa all'Isola. Oggi è il tempo di supportare le aziende che operano nel settore in Sicilia e il Distretto è un'opportunità straordinaria per aiuti concreti nella partecipazione a fiere specializzate, nella formazione, nell'innovazione e nel migliorare i sistemi di vendita. L'idea consortile emiliana nell'agroalimentare è stata di successo - ha detto ancora la Fischer - la Sicilia ha tutte le carte in regola per fare altrettanto".

Il prossimo 3 novembre si riunirà, per la prima volta, la Consulta dei Distretti, con la partecipazione dei nuovi istituiti. (ANSA).