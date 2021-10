Maltempo: notte pioggia in Sicilia,forse 'colpo coda' Apollo

(ANSA) - CATANIA, 30 OTT - E' stata una notte di pioggia quella trascorsa nella Sicilia orientale dove il ciclone Apollo ha colpito ancora, creando qualche criticità, come a Siracusa dove sì è continuato a lavorare con le idrovore. A Catania ha soffiato il vento, ma le precipitazioni hanno avuto carattere 'stagionale, non hanno creato allarmi ed il sole è ritornato a riaffacciarsi tra le nuvole. La pioggia è caduta anche nel Messinese, sia sulla costa che sulla parte interna della provincia. Potrebbero essere gli ultimi effetti causati da un 'colpo di coda' del 'Medicane', l'uragano mediterraneo, che ha colpito anche la zona sud della Calabria. L''occhio' di Apollo, infatti, secondo simulazioni su dati rilevati da radar e satelliti, sembra proseguire il suo cammino spostandosi verso sud-est in mare aperto. (ANSA).