Zes: Carfagna, avviata procedura nomina commissari Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 29 OTT - "Abbiamo avviato la procedura per la nomina dei due commissari per le Zone economiche speciali (Zes) della Sicilia orientale e di quella occidentale: il commissario sarà l'unico interlocutore istituzionale per chi vorrà investire nelle Zes". Così il ministro per il Sud, Mara Carfagna, intervenendo a 'Futura', la scuola di formazione politica per under30 organizzata dal capogruppo al Senato di Iv, Davide Faraone, in corso a Isola delle Femmine (Pa). (ANSA).