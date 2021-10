Maltempo: bimba malata ad Augusta, soccorsa con mezzo anfibio

(ANSA) - SIRACUSA, 29 OTT - "La madre ci ha chiamato impaurita perchè nonostante i medicinali la febbre non si abbassava. Ed allora sono andato io stesso con i volontari a bordo di un mezzo anfibio a prenderla". Lo racconta il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Nel tardo pomeriggio si è registrato un trasporto d'urgenza in ospedale. Una bimba di 4 anni residente ad ad Agnone Fortezza, zona isolata alla periferia di Augusta, stava male. Stamane i volontari avevano portato dei medicinali. Nel pomeriggio il trasferimento. "Siamo andati con un mezzo anfibio e poi l'abbiamo trasferita in ambulanza all'ospedale Muscatello. La bimba adesso sta bene.

Solo tanta paura", prosegue il sindaco. (ANSA).