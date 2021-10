Ambiente: biscotto opera d'arte festeggia 200 anni Pomelia

(ANSA) - PALERMO, 29 OTT - Coniugare la bellezza dell'arte con la promozione della biodiversità, del rispetto dell'ambiente, con un occhio sempre attento alla valenza sociale. È il fil rouge che caratterizza tutti i progetti dal titolo "Il Gusto dell'arte" dell'artista Tiziana Serretta, che stavolta sceglie di celebrare i duecento anni della Pomelia, la pianta simbolo dell'Orto Botanico, con un biscotto speciale e un'opera d'arte, realizzata da Daniela Forcella in collaborazione con la Serretta, per promuovere la sostenibilità.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Nadia Speciale, Barbera&Partners, s'inserisce nell'ambito della manifestazione "Zagara d'autunno 2021", l'evento autunnale della mostra- mercato di giardinaggio e florovivaismo, la più importante manifestazione del settore in Sicilia, giunta alla 21/ma edizione e in programma all'Orto Botanico da oggi a lunedì prossimo. Tiziana Serretta, che ha già realizzato altri progetti e biscotti opere d'arte per celebrare il Mediterraneo, la Sicilia e la sua bellezza, è stata ospite di Daniela Bas, capo della divisione sociale, nel quartier generale Onu della mostra dei 24 monoliti "Spirituality in the Material" , concept creato in collaborazione con artisti siciliani ed internazionali, accreditati ai musei del mondo, per tradurre in arte i principi del rispetto ambientale, di solidarietà contro la disuguaglianza sociale, rispetto religioso e tolleranza e pari opportunità per i soggetti in situazione fisica o sociale di inferiorità. "Ho pensato ad una limited edition di biscotti d'arte vegani - spiega Serretta - realizzati a mano da Paolo Forti, che sarà dedicata alla Plumeria Rubra, uno dei simboli delle collezioni storiche dell'Orto Botanico di Palermo, per sensibilizzare soprattutto i giovani, che sono la risorsa presente e futura a preservare il pianeta Terra". (ANSA).