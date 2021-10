Torna La Zagara d' Autunno all'Orto Botanico di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - Torna per la ventunesima edizione, tra i viali dell' Orto Botanico, la Zagara d' Autunno, fiore all'occhiello del Sistema Museale dell'Università di Palermo. La mostra mercato del florovivaismo, quest'anno apre i cancelli da venerdì 29 alle 14 sino al tramonto del lunedì 1 novembre. "Questa edizione - spiega il direttore dell'Orto prof.

Rosario Schicchi - dopo le incertezze causate della pandemia, vede oltre 45 vivaisti provenienti da tutta Italia e dall'estero, ed una mostra sui peperoncini di tutto il mondo, un notevole sforzo organizzativo che consentirà ai visitatori di fare un giro del patrimonio di biodiversità a livello planetario". Un'occasione unica per una full immersion tra piante mediterranee, succulente, officinali ed ornamentali, eventi culturali, laboratori botanici e novità per i più piccoli, come l'orto di martorana, per imparare a lavorare e colorare la pasta di mandorle della tradizione palermitana.

Nelle passate edizioni sono stati ben ottomila i visitatori a riscoprire la bellezza dell' Orto di Palermo che vanta oltre duecento anni di attività, noto agli studiosi europei per il ricchissimo Erbario Mediterraneo, per le collezioni di succulente, di Cicadee, di palme, per i ficus giganti, la grande serra Carolina. Ma non mancano le novità con le piccole serre restituite alla fruizione dopo i restauri del 2020, grazie alle donazioni di privati con l' utilizzo dell' Art bonus.

Notevolissimo anche l'incremento dei turisti, con i nuovi spazi aggregativi della nuova caffeteria Talea e gli eventi promossi dal partner Coopculture.

Domenica 31 novembre alle ore 11.30 presso l'Orto Botanico di Palermo, sempre nell' ambito della Zagara d' Autunno 2021, si terrà invece la consegna del "Premio weTree" di 5.000 euro che andranno al progetto vincitore del Concorso "Il Mediterraneo, Ovunque" per l'ampliamento dell'Orto Botanico della città. La nuova area sarà dedicata all' architetto paesaggista Rosanna Pirajno. (ANSA).