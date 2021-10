Pesca: Rigillo, Acquacoltura non è minaccia per Mediterraneo

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 28 OTT - "L'acquacoltura non è una minaccia per la pesca nel Mediterraneo. In Italia questo comparto è di qualità anche se ci sono alcuni metodi di pesca e tipologia di pescato in mare che non sono sostituibili". Lo ha detto Riccardo Rigillo, Direttore generale della pesca marittima e acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, intervenendo al convegno 'Il futuro della pesca del Mediterraneo', nell'ambito della X edizione di 'Blue Sea Land', attualmente in corso a Mazara del Vallo. Tra i metodi di pesca non minacciati dall'acquacoltura c'è quello di profondità del gambero rosso, praticato dalla marineria di Mazara del Vallo. Il crostaceo è oggi apprezzato come ottimo prodotto in tutto il mondo. (ANSA).