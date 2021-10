Maltempo: sindaco Catania aiuta a ripulire giardino comunale

(ANSA) - CATANIA, 28 OTT - Al lavoro con gli operai del Comune per ripulire Villa Pacini, il giardino pubblico vicino la Pescheria, a pochi passi da Porta Uzeta. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, con un rastrello, ha raccolto fogli e rami secchi, dando una mano agli operatori a sistemare la storica 'Villa Baragghi', la 'Villa degli sbadigli' perché tra le mete preferite di anziani e pensionati, che è stato un sito fortemente colpito dal nubifragio di due giorni fa. Il sindaco ha poi partecipato a dei sopralluoghi nelle zona maggiormente danneggiate e fatto una ricognizione anche nel centro storico della città. Gli operai del Comune sono tutti impegnati in lavori di ripulitura e messa in sicurezza dei posti colpiti.

