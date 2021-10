Libri: a Gino Pantaleone Premio Navarro per Servi disobbedienti

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - Il Lions Club Sambuca Belice e il presidente Enzo Randazzo hanno conferito il XII Premio internazionale Navarro 2021 a Gino Pantaleone, poeta e scrittore palermitano. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 novembre, dalle 8,30 alle 20, nel rispetto delle norme anti-Covid , negli spazi della Banca Sicana di Sambuca di Sicilia.

L'opera per la quale è stato conferito il premio è "Servi disobbedienti" (Dario Flaccovio Editore), con la prefazione di Gaetano Savatteri. Il libro racconta del valore culturale, politico e letterario di Leonardo Sciascia e Michele Pantaleone, "servi disobbedienti", che nel testo di Gino Pantaleone sono egregiamente percorsi e narrati per mettere alla luce il loro rigore culturale e sociale. Sciascia e l'indagine mafiosa, Pantaleone e la sua lingua scomoda, sono due personaggi e due vite che l'autore ripercorre da studioso e critico. Non solo gli uomini, ma anche i loro luoghi, Pantaleone raccoglie testimonianze dalla storia di Villalba e Racalmuto, accomunate dallo sfruttamento delle classi medie da parte di una classe dominante. Quella di Pantaleone è una indagine narrativa, dove la passione per la storia si mischia a quella di una scrittura disvelatrice. (ANSA).