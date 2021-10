Teatro: la conquista del Polo Sud, in scena al Libero "Ghiaccio"

(ANSA) - PALERMO, 27 OTT - In scena per la 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo, Ghiaccio. Lo spettacolo, con il testo e la regia di Massimiliano Cividati, che ne è anche interprete insieme a Gennaro Scarpato alle percussioni e Andrea Zani al pianoforte, è una coproduzione Aia Taumastica / Teatro della Tosse / Museo Nazionale dell'Antartide Felice Ippolito e andrà in scena dal 28 al 30 ottobre alle 21.15.

La conquista del Polo Sud. Un viaggio in un seminferno bianco circondato da un gigantesco interminabile puzzle di ghiaccio e abitato da una natura impossibile e dai demoni della depressione.

Scott, Amudsen e Shackleton sono stati gli ultimi pionieri di una sfida alla natura prima dell'era tecnologica, quando ancora il coraggio e la resistenza erano le uniche variabili su cui si poteva giocare la sopravvivenza ancora prima della vittoria.

Perché eclissarsi nel luogo più impervio del pianeta o nelle macerie di quest'avventura? Come i viaggi, ipotetici o scientifici, sulla luna, la conquista del Polo è una sfida alla forza di gravità, l'inseguimento di un'utopia di leggerezza, la fuga dal peso del vivere: una lotta all'entropia.

E così attraverso le gesta di questi antieroi in un programmatico oscillare tra comicità e coté cupi, partiremo da situazioni verosimili per sviluppare conseguenze improbabili, o da ambienti paradossali per descriverli come concreti… e come Shackleton e i suoi, fallire l'apparente obbiettivo principale per produrre effetti collaterali tanto più preziosi quanto imprevisti. (ANSA).