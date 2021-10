Pesca: Patuanelli, piano in 5 punti per la Transizione blu

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Cinque priorità per una "pianificazione iniziale del Fondo Europeo per gli affari marittimi pesca e acquacoltura (Feampa)" in un settore che conta 30mila operatori e 12mila imbarcazioni per un fatturato di 2,2 miliardi di euro. Così il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in un video messaggio al 'Blue Day'. Stati generali della pesca e dell'acquacoltura', che si concludono domani a Catania.

Impegnare tutte le risorse accessibili, pari a 1 miliardo di euro per la nuova programmazione del periodo '21-'27 "per rilanciare in modo mirato, efficace ed equilibrato l'occupazione e il reddito dei pescatori italiani"; sostegno alle Regioni in funzione di una attenta gestione delle risorse finanziarie a supporto di tutte le filiere ittiche e allo scopo di evitare disimpegno sui fondi attraverso l'avvio di un coordinamento delle azioni promosse a livello nazionale e regionale, facilitando i meccanismi di controllo amministrativo e promuovendo soluzioni mirate a superare le difficoltà incontrate incontrate nella pregressa gestione; condivisione della programmazione attraverso il meccanismo di consultazione aperta con le autorità locali e gli operatori del settore; tutela delle piccole realtà di pesca e delle regioni ultraperiferiche "che costituiscono un modello di buona pratica ittica in senso sostenibile e che intendiamo avviare e perseguire"; attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto alla pesca illegale "creando nel contempo nuove opportunità di occupazione e di crescita nelle zone costiere".

Questi i cinque elementi prioritari, che includono anche "un'attenta valutazione e valorizzazione della risorsa acquacoltura" per la quale il Mediterraneo "rappresenta un'area strategica". (ANSA).