Musica: la Cappella Palatina di Palermo riapre ai concerti

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - La Cappella Palatina, uno dei luoghi simbolo di Palermo, torna a ospitare concerti musicali.

Sulle note di tre generazioni di donne, aprirà le porte a "Oasis", un omaggio a tre compositrici di generazioni diverse organizzato nell'ambito del Festival delle letterature migranti.

Il concerto, che si terrà domani 27 ottobre alle 19, mette in relazione passato e presente in uno dei luoghi più suggestivi delle contaminazioni culturali. In programma musiche di Isabella Leonarda vissuta, tra Seicento e Settecento, e di due compositrici-performer nate nel Novecento: la siciliana Ornella Cerniglia e Franghiz Ali-Zadeh nata in Arzebaijan. Il concerto, ideato come confronto tra le opere di compositrici assai diverse, è stato promosso dalla Fondazione Federico II in collaborazione con il conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. (ANSA).