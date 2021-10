Maltempo: Tribunale Catania, sospese udienza in presenza

(ANSA) - CATANIA, 26 OTT - Udienze in presenza sospese oggi e domani al Tribunale di Catania per il maltempo che si è abbattuto sulla città. La decisione è stata adottata dal presidente del Tribunale Francesco Mannino e dai suoi colleghi.

L'ordine degli avvocati aveva chiesto la sospensione fino a sabato. Nell'ex Pretura di via Crispi ci sono state delle infiltrazioni dal 'giardino' presente un terrazzo e l'acqua è 'piovuta' in alcune stanze. (ANSA).