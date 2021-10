Maltempo: ordinanza sindaco Catania, negozi tutti chiusi

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Negozi chiusi a Catania per il maltempo. Lo ha disposto il sindaco Salvo Pogliese con un'apposita ordinanza. "A seguito dell'aggravarsi delle condizioni meteo e dei ripetuti inviti ai cittadini a non muoversi da casa per la condizione di emergenza in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione - si legge in una nota del Comune - il sindaco Salvo Pogliese ha firmato un'ordinanza, disponendo con effetto immediato e sino alle ore 24 di oggi la chiusura, degli esercizi commerciali. Rimangono aperti farmacie, negozi di prodotti alimentari e di prima necessità. (ANSA).