Libri: 'Storie di vite', il vino raccontato da Salvo Ognibene

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Un racconto di vino, di territori, di persone e di economia. Un'antologia di viaggio, da leggere a sorsi per una degustazione letteraria dentro la storia del signor "Vino". Esce in libreria per la Dario Flaccovio Editore "Storie di vite. Alla scoperta del vino tra itinerari e racconti" a cura di Salvo Ognibene, con i contributi di Gherardo Fabretti, Filippo Moschitta e Antonello De Oto, in libreria a partire dall'11 novembre. La presentazione in anteprima del libro giovedì 28 ottobre, alle 18.30, alla libreria Feltrinelli di Palermo. Dialogano con il curatore Salvo Ognibene, Camillo Privitera, presidente Regionale Ais Sicilia, Francesco Abate, responsabile guida "Slow Wine 2022" Sicilia e Ferdinando Calaciura, giornalista.

Dalle origini mitiche del vino al racconto dei territori che ne hanno costituito la storia, specialmente nel Sud Italia. Il legame del vino e delle sue molteplici espressioni tra letteratura, religione e avventure di vignaioli nelle cantine, viene esplorato in toto dagli autori del testo. Il risultato è un'appassionante storia della viticoltura, a tratti eroica in Sicilia, dove i vini si dividono in artigianali, biologici, biodinamici e perfino vegani. Un territorio quello della viticoltura, dove l'Italia continua ad affermarsi tra le eccellenze. Da Plinio il Vecchio a Baudelaire e Pavese, la letteratura del vino si sposa con le storie dei viticoltori siciliani di Menfi, il vigneto più grande d'Europa, luogo di frontiera tra l'influenza araba e quella greca, tra i bianchi che sanno di mare e vento e rossi intensi e strutturati grazie alle sue colline che si spostano verso l'entroterra. Fu a Menfi che nacque la prima cooperativa vinicola della zona del Belice.

Storia, cultura e curiosità, "Storie di vite" è un libro da leggere a sorsi, capitolo dopo capitolo.

L'autore e curatore Salvo Ognibene è saggista e sommelier.

Nato a Livorno, cresciuto a Menfi, promuove il turismo esperienziale con "Meet Sicily", ed è consulente digitale e di web marketing. (ANSA).