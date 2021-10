Denise: compie 21 anni, gli auguri dei genitori

(ANSA) - PALERMO, 26 OTT - Oggi Denise Pipitone, la bambina nata il 26 ottobre 2000 e scomparsa da Mazara del Vallo, il'1 settembre 2004, compie 21 anni. La madre Piera Maggio e il padre biologico Pietro Pulizzi, su Facebook le fanno gli auguri: "Buon 21esimo compleanno Denise. Sappi sempre, ovunque tu sia, che la tua vera famiglia ti ama e non ti ha mai dimenticata. Nel cuore e nella mente tu ci sei!". La donna posta anche un video in cui si vedono dondolare in aria i palloncini che Pulizzi ha legato alla stele per i bimbi scomparsi, a Mazara del Vallo, dedicato a Denise.

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci dice: "Il più bel regalo di compleanno per Denise sarebbe l'abbraccio dei suoi genitori, della sua famiglia e di tutti coloro i quali in questi anni non l'hanno dimenticata, a Mazara del Vallo ed in varie parti del Paese e del mondo. Buon compleanno Denise! Speriamo che questo regalo, che sembra un sogno, si trasformi presto in realtà!". (ANSA).