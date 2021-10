Sicilia: biscotto e opera d'arte a Palermo celebrano pomelia

(ANSA) - PALERMO, 25 OTT - Un biscotto speciale e un'opera d'arte per celebrare i duecento anni della pomelia, la pianta simbolo dell'Orto Botanico di Palermo e per promuovere il messaggio del rispetto dell'ambiente, della sostenibilità con un occhio sempre attento alla solidarietà.

È il progetto di Tiziana Serretta "Arte, Cultura e Sociale" , in collaborazione con Barbera&Partners di Nadia Speciale, che sarà presentato giovedì prossimo, alle 10, nella sala Lanza dell'Orto Botanico, nell'ambito della conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Zagara d'autunno 2021", l'evento autunnale della mostra- mercato di giardinaggio e florovivaismo, giunta alla 21/ma edizione in programma all'Ortobotanico dal 29 ottobre all'1 novembre prossimi. Verrà esposta l'opera d'arte realizzata dall'artista Daniela Forcella, in collaborazione con la Serretta, e il biscotto d'arte, creato dalla Serretta e realizzato rigorosamente a mano con farine biologiche e vegane dal maestro Paolo Forti, che celebra la pomelia. Il ricavato delle vendite dell'opera d'arte e del biscotto verrà devoluto in parte per un'iniziativa a favore dell'Orto Botanico. (ANSA).