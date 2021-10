Comunali: Canicattì, verso elezione Corbo a sindaco

(ANSA) - CANICATTÌ, 25 OTT - A Canicattì (Agrigento), mentre continua lo spoglio delle schede per i ballottaggi, si va verso l'elezione di Vincenzo Corbo a sindaco. Corbo, appoggiato da due liste civiche, è stato a capo dell'amministrazione comunale già due volte, e avrebbe il 52,29% dei voti. Contro di lui c'è l'editore Cesare Sciabarrà appoggiato da civiche e Fratelli d'Italia che si è fermato al 46,57 per cento dei voti. Alla fine 6.782 voti per lui pari al 52,29 per cento contro i 6.051 del primo turno. Ad appoggiare Corbo due liste civiche di cui una trasversale e multicolore. Sciabarrà ha riportato 6.041 voti contro i 4.991 del primo turno. A sostenere l'editore del web una lista civica, quella di Fratelli d'Italia e Onda. Corbo festeggiato dai sostenitori ha detto: "Ancora una volta sarò il sindaco di tutti e c'è da lavorare per la città ed i nostri concittadini. Sono aperto ad ogni contributo". (ANSA).