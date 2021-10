Comunali: a Vittoria verso elezione Aiello

(ANSA) - VITTORIA, 25 OTT - A Vittoria (Ragusa) il candidato del Centrosinistra, Francesco Aiello, ha il 56% dei voti e si profila la sua elezione a sindaco. Contro Aiello c'è Salvo Sallemi candidato del Centrodestra. Vittoria, dopo tre anni e mezzo di commissariamento, ha il sindaco. A Vittoria ha votato il 51,04% degli aventi diritto, il 3% in meno rispetto al primo turno. Francesco Aiello , 75 anni, politico di navigata esperienza, è laureato in Lettere ed è stato docente di Italiano e Latino al Liceo Classico "Cancellieri" e al Liceo Scientifico Cannizzaro di Vittoria. Venne eletto la prima volta nel 1970 nelle liste della Sinistra unita. Fu sindaco per la prima volta nel 1978. Poi ancora per altre cinque esperienze alla guida della Città. Tre volte deputato all'Assemblea regionale siciliana , rivestì anche il ruolo di assessore all'Agricoltura dal luglio 1992 a dicembre del 1993. Anche alle ultime elezioni amministrative, Aiello provò a tornare sullo scranno più alto del Municipio: era il 2016 ma perse contro Giovanni Moscato, esponente del Centrodestra, solo che quell'amministrazione cadde 2 anni dopo a causa dello scioglimento del Comune per mafia, al punto da travolgere lo stesso primo cittadino. (ANSA).