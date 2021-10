Open Arms: pm si oppongono a deposizione Richard Gere

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - La Procura di Palermo si è opposta alla citazione a deporre dell'attore Richard Gere al processo al senatore Matteo Salvini imputato di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per aver vietato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave Open Arms. Gere era stato citato dal legale della ong spagnola.

Il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, intervenendo al processo, ha escluso la rilevanza della testimonianza di Gere e ha parlato di "spettacolarizzazione e risonanza che non interessano alla procura". Per i pm per descrivere le condizioni dei naufraghi soccorsi in mare e in attesa di sbarco "ci sono testi ben più qualificati".

La difesa di Salvini non si era opposta alla citazione.

(ANSA).