Salvini, centrodestra ha dovere di essere unito

"Chi critica, chi bisticcia e polemizza, sbaglia. L'obiettivo della Lega è unir , federare, in un centrodestra unito. Ho chiesto a Berlusconi e Meloni di incontrarci già la prossima settimana. Il centrodestra ha il dovere di essere unito e compatto per vincere prima in Sicilia e poi a livello nazionale". Così il leader della Lega Matteo Salvini, che sta incontrando i deputati regionali della Lega nell'ufficio del gruppo parlamentare, a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea siciliana, a Palermo "Il Centrodestra troppo litigioso e diviso non va bene: siamo qui per unire, non pretendere, non imporre. Voglio un 2022 per la Lega memorabile, epocale", ha aggiunto Salvini.



Salvini parlando del processo suilla vicenda della nave Open arms in cui è imputato ha detto: "Sento dire che al mio processo arriveranno il sindaco di Barcellona e Richard Gere da Hollywood: spero che il processo non si trasformi in un festival del cinema. Penso di essere l'unico ministro in Europa che va a processo per aver fatto il proprio dovere. Vado in tribunale incredulo, non penso che in Germania, Francia, Spagna o Grecia si mandi a processo qualcuno per i motivi che contestano a me".