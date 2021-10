Progetto El Paccto, comandante Gdf Caltanissetta in Perù

(ANSA) - CALTANISSETTA, 22 OTT - Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Stefano Gesuelli, è stato designato quale esperto dal ministero dell'Interno per partecipare a un evento organizzato in Perù, a Lima, dall'Unione Europea nell'ambito del progetto El Paccto, una piattaforma grazie alla quale l'Unione Europea fornisce assistenza e collaborazione ai paesi dell'America Latina per migliorare la propria capacità di contrastare i traffici illeciti, e rendere efficace il proprio servizio di giustizia, anche grazie alle migliori pratiche dei paesi europei. A tal fine dal 18 al 21 ottobre il Colonnello Gesuelli ha presentato l'esperienza della Guardia di finanza, in tema di indagini finanziarie e applicazione di misure preventive patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata, ai rappresentanti di più di 10 paesi latinoamericani. Gesuelli, inoltre, ha illustrato i contenuti del nuovo manuale sulle indagini finanziarie e il recupero dei beni provento di reato di cui è autore sempre nell'ambito del progetto El Paccto. A margine dell'evento, il Comandante delle fiamme gialle di Caltanissetta ha ricevuto un riconoscimento da parte della polizia federale del Brasile per il fondamentale contributo dato durante il suo periodo di permanenza a Panama, nell'ambito di un'importante indagine su casi di corruzione nel paese sudamericano. (ANSA).