Grifone sulle Madone, inaugurata voliera a Isnello

(ANSA) - ISNELLO, 22 OTT - Il Grifone, Gyps Fulvus, tornerà presto a volare nel parco delle Madonie. Oggi è stata inaugurata la voliera, di fronte alele pareti rocciose di Aquileia e Balzo Trigna, in contrada Terra dei Poveri, nel comune di Isnello. La grande gabbia è stata realizzata in un'ex discarica che è stata ripulita e attrezzata per l'installazione della voliera che al momento ospita 13 grifoni. "Abbiamo realizzato questo progetto grazie al lavoro e al contributo di tutti - ha detto il commissario straordinario dell'Izs Sicilia Salvatore Seminara - ora siamo in una fase molto delicata. Proveremo a liberare i grifoni con molta accortezza sperando che riescano ad adattarsi all'ambiente, a nidificare e a creare una colonia come quella già presente nel parco dei Nebrodi". Il grifone è fra gli uccelli più grandi del mondo, potendo raggiungere ben tre metri d'apertura alare, un metro d'altezza, ed un peso di 11 kg. In Sicilia ha da sempre rappresentato il mondo della civiltà pastorale e contadina, trovando nei pascoli e nella steppa cerealicola il suo habitat ottimale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Regione siciliana, il presidente dell'Ente Parco delle Madonie Angelo Merlino, il presidente dell'Ente parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza e il sindaco del comune di Isnello Marcello Catanzaro. "Abbiamo preso contezza di un fenomeno che era quello della scomparsa dei grifoni dal parco delle Madonie - ha detto Toto Cordaro, assessore regionale del Territorio e dell'ambiente - abbiamo valutato il luogo dove realizzare la voliera, ci siamo occupati del carnaio e abbiamo immaginato un percorso di monitoraggio. Il grifone è un animale che svolge un ruolo in natura assolutamente essenziale. Non uccide animali vivi, ma libera il territorio dalle carcasse e quindi rappresenta un meccanismo virtuoso che come Regione ci sentiamo di garantire e di portare avanti".

La costruzione della voliera è stata realizzata grazie al finanziamento del Past Governor Alfio Di Costa del Rotary club distretto 2110 Sicilia - Malta. (ANSA).