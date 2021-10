Fotografia: omaggio al cane, scatti ispirati a versi Ferlinghetti

(ANSA) - PALERMO, 22 OTT - S'inaugurerà domani 23 ottobre alle ore 18.30 al Centro Internazionale di Fotografia a Palermo, la mostra collettiva "Fotografie per Ferlinghetti".

L'esposizione nasce da un'idea di Letizia Battaglia, direttrice del Centro, che lo scorso mese di febbraio, in occasione della scomparsa di Lawrence Ferlinghetti, il poeta icona della Beat generation, ha invitato tutte le fotografe e i fotografi a inviare una fotografia ispirata ai suoi versi, in particolare al testo Cane tratto dal libro cult del poeta A Coney Island of the Mind, -Un luna park della mente (1958).

Simbolo assoluto di coraggio e fedeltà, il cane che accompagna l'uomo nella vita quotidiana, è sin dai tempi più antichi un soggetto ricorrente e pieno di significati allegorici in tutte le arti, dalla pittura alla poesia alla fotografia.

Oltre 150 fotografie arrivate da ogni parte d'Italia e anche dall'Europa saranno parte della mostra collettiva presso il Centro Internazionale. (ANSA).