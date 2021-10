Ad alta voce racconta un anno di cultura dal vivo e in streaming

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sarà dal vivo e in streaming l'evento finale di Ad alta voce, l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 a sostegno della cultura che quest'anno si è trasformata in uno spazio di approfondimento sulle manifestazione sostenute dalla cooperativa, dal Ravenna Festival, al Festival della Fotografia, da Pordenonelegge al Festival di Internazionale.

Un viaggio lungo un anno che si è man mano arricchito sul sito di immagini, dibattiti e contributi dei protagonisti, fra cui Beppe Severgnini, Tosca, Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni.

Il 24 ottobre alle 18 al teatro Duse di Bologna (e in diretta sul sito e sulla pagina Facebook dell'iniziativa) saliranno sul palco artisti come gli attori Paolo Briguglia e Donatella Finocchiaro, la scrittrice Valeria Parrella. A condurre la serata sarà Drusilla Foer mentre la conclusione sarà affidata ad un intervento di Samuel, il cantante dei Subsonica che quest'anno da solista ha pubblicato l'album 'Brigata Bianca'. L'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al sito adaltavoce.it.

Ad accompagnare Ad alta voce, c'è stata la sesta edizione del contest Ad alta voce secondo me, con cui tutti gli appassionati di fotografia hanno potuto partecipare mostrando le città attraverso i loro occhi: bastava aprire la fotocamera e scattare una foto significativa e rappresentativa del tema di questa edizione, "Cultura, cibo per la mente'. I tre vincitori si aggiudicano anche dei premi legati al prodotto Fior fiore Coop.

