Donne: meeting Zonta International a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 OTT - Vengono da tutta Italia ma anche da Germania, Svizzera e dal Principato di Monaco. Sono le delegate dei Distretti 28 e 30 di Zonta International, la più antica organizzazione al mondo per i diritti delle donne, presenti a Palermo dal 22 e 24 ottobre per l'Area meeting, svolta per la prima volta in presenza dopo le limitazioni dovute al Covid. A organizzare l'evento i due Club siciliani: Zonta Palermo Zyz e Zonta Palermo Triscele. Ad aprire il primo appuntamento il 22 ottobre alle 17.00 al Museo archeologico regionale Salinas sarà l'Assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà; presente anche il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. L'incontro affronterà il ruolo delle Donne come motore di ripresa.

"Le donne - sottolinea Maria Giambruno, presidente di Zonta Palermo Zyz - sono il vero elemento innovativo del mercato, per diversi motivi: sono più flessibili al cambiamento, hanno maggiore resistenza allo stress, più alta propensione al sacrificio, sanno lavorare a rete e hanno capacità di ascolto e di empatia, sono tendenzialmente meno permeabili alle forme corruttive e naturalmente più inclini all'economia circolare e sostenibile. Inoltre, le imprese dirette da donne presentano incrementi di fatturato significativi già nel breve termine".

"L'incontro - aggiunge Caterina Di Chiara, Presidente di Zonta Palermo Triscele - offre l'opportunità di far conoscere anche oltre Stretto la realtà in cui si muove il mondo economico siciliano in relazione alla presenza femminile".

"I beni culturali - dice l'Assessore Samonà - sono una realtà particolarmente permeata dalla presenza di donne: la maggior parte delle Soprintendenze dei Beni culturali in Sicilia è guidata da donne e le donne dirigono anche numerosi musei e Parchi archeologici regionali. Non è un caso che il Museo Salinas, considerato un'eccellenza a livello internazionale sia proprio guidato da una donna, Caterina Greco, che ha avviato una vera e propria rivoluzione riguardo al ruolo del Museo nella società contemporanea e ai nuovi modi di comunicare la cultura".

