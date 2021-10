Sicilia: Musumeci, accordo Fi-Iv fantasia creativa politica

(ANSA) - PALERMO, 20 OTT - "In questo momento sono molto interessato ai tanti problemi legati alla Sicilia. Mi fa piacere che ci sia fantasia creativa in politica e ognuno ha il diritto di esprimerla". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci rispondendo ai giornalisti a proposito dell'apertura in Sicilia di Gianfranco Miccichè a Matteo Renzi. Nei giorni scorsi il leader siciliano di Forza Italia e quello nazionale di Italia Viva si sono incontrati a Firenze per discutere di eventuali prossime alleanze politiche nell'Isola. (ANSA).