Ciclismo: Conti e Antonio Nibali firmano per il Team Astana

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il Team Astana ha ingaggiato due corridori italiani per la prossima stagione: si tratta di Valerio Conti e di Antonio Nibali, fratello di Vincenzo, che hanno firmato entrambi un accordo biennale con la squadra kazaka. Conti, 28 anni, è professionista dal 2014 e, durante le otto stagioni nel World Tour, ha ottenuto alcuni risultati importanti, come una tappa alla Vuelta nel 2016, mentre nel 2019 ha indossato per cinque giorni la maglia rosa al Giro d'Italia.

"Sono felice di passare all'Astana, è una grande squadra e non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide. Troverò diversi italiani e sarà dunque molto più facile per me integrarmi", ha dichiarato Conti.

Antonio Nibali, 29 anni, è un gregario apprezzato. Nel 2018 ha vinto una tappa al Giro d'Austria. "Non vedo l'ora di incontrare la squadra e di iniziare la nuova stagione. Spero di trascorrere alcuni buoni anni nel team Astana, per aiutare a raggiungere i più grandi obiettivi della squadra. Le mie ultime due stagioni non sono state perfette, a causa della pendemia, ma spero che l'anno prossimo, passo dopo passo, tutto tornerà alla normalità" ha aggiunto Antonio Nibali.

In passato anche il più celebre fratello Vincenzo ha fatto parte del Team Astana, con il quale ha vinto due Giri d'Italia, nel 2013 e nel 2016. (ANSA).